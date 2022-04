Nieuwswekker: Weer gedoe over WK in Qatar + Lekker ruiken

Goedemorgen, en welkom in deze Nieuwswekker! Leuk dat je het nieuws van vandaag en gisteravond wilt weten. We beginnen met...

- Wat vind jij de lekkerste geur ? En wat vind je juist smerig ruiken? In Groot-Brittannië is daar onderzoek naar gedaan. Volgens de onderzoekers vinden de meeste mensen de geur van vanille het lekkerst. De geur van zweetvoeten is het smerigst. Maar veel mensen noemden ook kaas, sojamelk en appelsap als vieze geuren.

- Eind dit jaar is het WK voetbal in Qatar . Er is al lange tijd veel kritiek op hoe Qatar omgaat met mensenrechten in het land. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft gepraat met beveiligers van de stadions en die zeggen dat ze slecht behandeld worden. Ze moeten bijvoorbeeld gedwongen werken en krijgen nooit een dag vrij. Door al het gedoe hebben sponsoren van het Nederlands elftal besloten niet naar Qatar te gaan.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Vanuit de Eemshaven in Groningen vertrekt voor het eerst een veerboot naar Noorwegen. De nieuwe veerdienst is voor passagiers, maar ook voor auto's, vrachtwagens, campers en caravans. Veel mensen zien een vakantie naar Noorwegen wel zitten. De boot is in de maand juli al helemaal volgeboekt.

- In de Chinese stad Shanghai is corona nog niet voorbij. Vorige week is een lockdown begonnen en die is een stuk strenger dan in Nederland. Niemand mag het huis uit. Ook de 11-jarige Fiona zit al sinds vorige week dinsdag binnen. Vanavond hoor je haar verhaal in onze uitzending.

- Turner Epke Zonderland opent een nieuwe turnhal in Heerenveen. De turner stopte na de Zomerspelen met turnen. De hal is vooral bedoeld voor turners op hoog niveau. Eerder maakten we deze video over het afscheid van Epke: