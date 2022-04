Oproep: Wat wil jij weten van bondscoach Louis van Gaal?

Binnenkort gaan we langs bij Louis van Gaal. Je kent hem vast wel als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook was hij trainer van Ajax, FC Barcelona en Bayern München. Voor hij voetbaltrainer werd, was hij al profvoetballer.

Wij interviewen Louis van Gaal met jullie vragen. Dus als je iets van hem wilt weten, dan is dit je kans!