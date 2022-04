Wie heeft kernwapens bedacht en waarom?

Sinds de oorlog in Oekraïne gaat het in het nieuws regelmatig over kernwapens. Dat zijn extreem gevaarlijke wapens die maar een paar landen hebben. Ze zijn gelukkig al meer dan 75 jaar niet gebruikt. We kregen er een vraag over:

Wie heeft het kernwapen bedacht en waarom? Aapi

In de video hoor je het antwoord. En wil je meer weten over dit onderwerp. Zaterdag gaat de nieuwste Uitgezocht er ook over. Dan hoor je ook waarom er nog steeds dit soort wapens bestaan en of we er ooit vanaf komen.

