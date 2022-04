Nieuwswekker: Vastentijd + Ambulance voor Oekraïne

Je moet nog tot zondag wachten voor een beetje lekker weer, maar vandaag is het ook best te doen. Er staat een matige wind en blijft het op een enkele bui na droog.

Goedemorgen op deze laatste dag van je schoolweek. In de Nieuwswekker lees je het nieuws van vandaag en de afgelopen nacht, maar we beginnen met...

Dit heb je misschien gemist:

- Feyenoord en PSV kwamen in actie in de Conference League. Feyenoord speelde 3-3 gelijk tegen Slavia Praag. PSV speelde 0-0 gelijk tegen Leicester City. Volgende week spelen de ploegen opnieuw tegen elkaar. Dan wordt duidelijk welke club door mag.

- Dit jaar zijn twee belangrijke vastenperiodes tegelijk. Dat komt bijna nooit voor. Veel moslims zijn begonnen aan de ramadan. In die tijd eten ze niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Ze denken veel aan hun geloof. Voor sommige christenen is de vastentijd begonnen. Dat is de tijd tussen carnaval en Pasen. Ze zijn dan ook meer met hun geloof bezig. Sommige mensen kiezen ervoor om dan bijvoorbeeld geen alcohol te drinken of geen snoep te eten.

Ben jij aan het vasten? En wil je daar iets over kwijt?