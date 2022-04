Vastentijd voor moslims en christenen is dit jaar tegelijk

Dit jaar zijn twee belangrijke vastenperiodes tegelijk. Het betekent dat zowel moslims als christenen ongeveer 40 dagen extra bezig zijn met hun geloof. Het gebeurt bijna nooit dat de vastentijd en ramadan tegelijkertijd zijn. De laatste keer was in 1995.

Ramadan

Moslims en christenen denken in deze tijd extra veel aan andere mensen. Veel moslims doen ook mee aan de ramadan. In die tijd eten ze niet tussen zonsopgang en zonsondergang.

Verder moeten moslims zich deze periode zo goed mogelijk gedragen. En er dus extra opletten dat ze niet roddelen, vloeken of ruziemaken.

Vastentijd

Voor sommige christenen is de vastentijd begonnen. Dat is de tijd tussen carnaval en Pasen. Ook dan is het geloof extra belangrijk. Sommige mensen kiezen ervoor om dan geen alcohol te drinken of geen snoep te eten. Anderen doen bijvoorbeeld een maand zonder social media.

Ben jij aan het vasten? En wil je daar iets over kwijt?