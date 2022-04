Jaimie Vaes doet aangifte tegen Lil' Kleine

Jaimie Vaes heeft aangifte gedaan tegen haar ex-vriend Lil' Kleine. Dat vertelde haar advocaat gisteren tijdens de talkshow Khalid & Sophie. Dat betekent dat Lil' Kleine straf kan krijgen voor de dingen die hij heeft gedaan.

Ook moeten Jaimie en Lil' Kleine (die in het echt Jorik heet), afspraken maken over hun kind Lío. Bijvoorbeeld wie er voor hem gaat zorgen en waar hij gaat wonen.

Ruzie

Jaimie Vaes vertelde in het interview dat het al langer niet goed ging met haar en Jorik. Ze hadden vaak ruzie. Dat liep ook een paar keer uit de hand. Jaimie zei ook dat Jorik vaak heel gemene dingen tegen haar zei.

Wat er precies allemaal is gebeurd, wilde ze niet zeggen. De politie gaat apart met Jaimie en Jorik praten om uit te zoeken hoe het is gegaan.

Later dit jaar gaat de rechtbank de zaak goed bekijken. Dan wordt bepaald of Jorik schuldig is en welke straf hij krijgt.