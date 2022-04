Snelle treedt op om mislukte 1 aprilgrap goed te maken

De leerlingen hadden er zo'n zin in: een optreden van zanger Snelle op hun basisschool, de Leerschool in Deventer. Maar toen het grote moment daar was, zagen ze niet Snelle, maar hun schooldirecteur verschijnen: "1 april!"

De 1 aprilgrap was het idee van de schooldirecteur zelf. Sommige leerlingen waren behoorlijk teleurgesteld. Een opa van twee leerlingen bedacht daarom een plan en stuurde een berichtje naar de manager van de Snelle.

Goedmaken

Toen de zanger van de grap hoorde, wilde hij het graag goedmaken met de kinderen.