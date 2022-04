Nieuwswekker: Wormen tellen + Oranjevrouwen winnen dik

Goedemorgen! Met deze verse Nieuwswekker begint je weekend net wat beter. Dat is nodig ook, want het weer helpt niet echt mee... Het weer Op veel plekken gaat het namelijk regenen vandaag. Warm wordt het ook niet: zo'n 9 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Acteur Will Smith mag 10 jaar lang niet meer naar de Oscars komen. Hij krijgt die straf, omdat hij bijna twee weken geleden komediant Chris Rock geslagen heeft op de Oscar-uitreiking van dit jaar. De mensen die de Oscars organiseren willen nu niet meer dat Smith naar hun feestje komt. - De Oranjevrouwen hebben met 12-0 gewonnen van Cyprus. Door de overwinning maakt Nederland meer kans om naar het WK te gaan. Vooral Vivianne Miedema hielp mee aan de monsterscore. Zij maakte zes doelpunten. Kijk hieronder naar de samenvatting van de wedstrijd.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- In Engeland staat een wel heel erg lange file. Meer dan 2000 vrachtwagens staan te wachten tot ze met de boot naar Europa kunnen. Er staat file omdat er minder boten varen en er ook nog technische problemen zijn. Vanuit de lucht is goed te zien hoe lang de file is:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Als je vroeg opgestaan bent, kun je eventueel naar de Formule 1 kijken. Max Verstappen en zijn collega's rijden namelijk om acht uur (in de ochtend dus) de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. - In Amsterdam treden vanavond veel songfestival-deelnemers op. Het concert wordt gezien als een soort oefening voor het echte songfestival. Ook de Oekraïense band Kalush Orchestra komt op het podium. Volgens kenners hebben zij een goede kans om de liedjeswedstrijd te winnen. Daar maakten we eerder deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Dit weekend wordt voor het eerst de Nationale Wormentelling georganiseerd. Onderzoekers willen graag weten hoeveel wormen er in de grond zitten. Zo kunnen ze inschatten hoe gezond de bodem in Nederland is. Waarom er zo vaak van dit soort tellingen zijn, hoor je vanavond in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: De leerlingen hadden er zo'n zin in: een optreden van rapper Snelle op hun basisschool. Het bleek een 1 aprilgrap. Of toch niet? Want gisteren stond Snelle alsnog te zingen op het schoolplein.