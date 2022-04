De waterschorpioen is insect van het jaar 2022

Het was een spannende strijd tussen de veenmol, de waterschorpioen en het veendakje. Alle drie maakten ze kans op de titel insect van het jaar. De winnaar: de waterschorpioen.

De waterschorpioen lijkt op een schorpioen, maar is dat niet. Het dier is een wants, een soort insect. Zijn staart gebruikt het dier als snorkel, om boven water te ademen.

De waterschorpioen leeft in bijna heel Europa. Alleen niet in het noorden van Scandinavië. Daar is het te koud.