Lisa vluchtte uit Oekraïne en nam 17 poedels mee

Met auto's vol poedels vluchten voor de oorlog in je land. Dat is het verhaal van de Oekraïense Lisa van 13 jaar. Samen met haar ouders en zusjes woont ze sinds kort in Nederland.

In Oekraïne leefde Lisa's gezin tussen de honden. Ze hadden namelijk een hondenfokkerij. Toen ze besloten naar Nederland te komen, wilden ze de dieren niet achterlaten.