In heel Nederland tellen mensen dit weekend wormen

Kleine, lange, dikke en dunne wormen, maar ook regenwormen, bodemwormen en pendelwormen. Je wist het misschien niet, maar wormen zijn er in allerlei soorten en maten. En vandaag en morgen worden ze allemaal geteld.

Tel hierin alle wormen die je ziet en check wat voor een soort worm het is. Het aantal wormen kan je hier doorgeven.

Onderzoekers verzamelen alle gegevens van vandaag. Ze hopen zo meer te weten te komen over hoe de Nederlandse aarde eruit ziet. Dat is volgens Maaike de Heij heel belangrijk. Zij is één van de initiatiefnemers van de wormentelling.