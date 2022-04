Songfestival-favoriet Oekraïne treedt op in Nederland

Het duurt nog zo'n twee maanden tot het Eurovisie Songfestival wordt gehouden in Italië. Maar vandaag is er al een voorproefje: veel deelnemers treden op in Amsterdam.

Stefania gaat over een moeder die een slaapliedje voor haar zoon zingt. Veel mensen zien het als een lied dat de Oekraïners kan steunen tijdens de oorlog. Ook zit het onder veel TikTok-video's die over de oorlog gaan.

Of Oekraïne het Songfestival ook gaat winnen, is nog even afwachten. Ook andere landen, waaronder Zweden en Italië, maken volgens kenners een goede kans. De Oekraïense band wil natuurlijk graag als eerste eindigen, ook om de mensen in hun land wat op te vrolijken.