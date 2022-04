Nieuwswekker: Heel veel sport + Jarige prinses

Goedemorgen! Hopelijk heb je lekker geslapen en ben je helemaal klaar voor deze zondag. Hier in de Nieuwswekker lees je over het nieuws van vandaag en wat je misschien gemist hebt. We beginnen natuurlijk weer met... Het weer De zon laat zich vandaag meer zien dan de afgelopen dagen. Het blijft op de meeste plekken droog. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Er zijn voor het eerst toeristen op bezoek in het internationale ruimtestation ISS. Afgelopen vrijdag vertrokken 1 astronaut en 3 toeristen richting de ruimte en vannacht zijn ze in het station aangekomen. De toeristen betaalden waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's voor het reisje. - We hebben er weer een wereldkampioen bij in Nederland. Xandra Velzeboer won de 500 meter op het WK shorttrack. Door de afwezigheid van de grote favoriete Suzanne Schulting kon Velzeboer haar kans grijpen. Yara van Kerkhof pakte brons.

Xandra Velzeboer wint WK-goud op 500 meter Orange Pictures

- In Frankrijk mogen mensen vandaag stemmen voor een nieuwe president. Al is de grote favoriet wel de man die nu al president is: Emmanuel Macron. Zijn grootste concurrent is Marine le Pen. Waarschijnlijk wordt de winnaar vandaag nog niet bekend en komt er een tweede stemronde.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Er wordt veel gesport vandaag! In Rotterdam wordt de marathon gelopen en in Limburg de Amstel Gold Race gefietst. Bij beide evenementen zullen er duizenden mensen langs de kant staan. Bij de wielerwedstrijd is de grote favoriet een Nederlander: Mathieu van der Poel. - En Max Verstappen neemt het op dit moment weer op tegen zijn Formule 1-collega's. De Formule 1-race wordt gereden in de Australische stad Melbourne. Verstappen ligt op dit moment tweede., achter Charles Leclerc. Als de race is afgelopen lees je de uitslag in onze app!

Max Verstappen op de derde vrije training in Australië AFP

- Feest op Paleis Huis ten Bosch! Prinses Ariane viert vandaag haar vijftiende verjaardag. De prinses is het jongste kind van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Twee jaar geleden maakten we al een video over de prinses, over bijvoorbeeld haar hobby's.

En dan nog even dit: Een bordercollie die aan parcours-rennen doet, dat zie je niet elke dag. En deze is er ook nog eens heel erg goed in. Als een ninja springt 'ie over hekken heen.