Hoera! Prinses Ariane is jarig (15)

Het is niet bekend hoe de prinses vandaag haar verjaardag gaat vieren. Wel is het weer haar eerste verjaardag in twee jaar waar er geen corona-regels meer gelden. Grote kans dus dat er vandaag vrienden en vriendinnen van de prinses op bezoek komen.

De prinsessen mogen niet altijd doen wat ze zelf willen. Amalia is de oudste dochter en zal haar vader koning Willem-Alexander opvolgen. Ariane kan wel meer eigen keuzes maken in haar leven. Zo kan ze bijvoorbeeld zelf kiezen wat ze wil worden. Dat zal ook wel moeten, want ze moet waarschijnlijk voor haar eigen inkomsten zorgen als ze 18 jaar is. Maar eerste moet ze het gymnasium afmaken waar ze nu naartoe gaat.

Eerder maakte Benjamin al een uitgezocht over de prinsessen.