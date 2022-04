Wat wil jij weten van zangeres S10?

Over twee maanden doet S10 voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar voordat het zover is, interviewen de zangeres met jullie vragen!

S10 heet eigenlijk Stien den Hollander. Ze is 21 jaar oud en scoorde eerder al een hit met het nummer 'Adem Je In' .

Het Songfestival is dit jaar in Italië, omdat dat land vorig jaar won. De grote finale is op 14 mei.