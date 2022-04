Bente Fokkens over haar ADHD en jezelf in slaap zingen

Zingen en acteren, Bente Fokkens kan het allebei! Genoeg redenen voor Evita om bij haar langs te gaan. Ze nam jullie vragen mee.

Misschien ken je Bente vanwege haar rol als Magenta in de films en serie Misfit. Of van het nummer Nee is Nee dat ze samen met zangeres Maan zingt.

ADHD

Maar in het interview ging het ook over hele andere onderwerpen, zoals Bente haar jeugd. Ze vertelt dat ze ADHD heeft en als kind erg druk was. Daardoor mocht ze op een gegeven moment niet meer thuis langskomen bij veel van haar vriendinnen.