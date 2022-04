Het Leesteam kiest hun favoriete boeken voor de Kinderjury-prijs

Wordt het De Tempeljagers, Luna of toch een heel ander boek? Het is weer tijd om na te denken over welk boek de Kinderjury-prijs van het jaar wint. Deze week begint namelijk de Stemweek Kinderjury.

Kinderen in heel Nederland mogen de komende dagen gaan stemmen voor hun favoriete boek. Het Leesteam was vandaag al aan de beurt. Dat team bestaat uit 12 kinderen uit alle provincies van Nederland. Zij helpen anderen kinderen met het uitkiezen van de beste boeken.