Nieuwswekker: Mol stopt + geen GGD-test meer nodig

Goedemorgen! Een nieuwe week is begonnen en dus is er ook weer een nieuwe Nieuwswekker. Hierin lees je het nieuws van vannacht en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen weer met...

Dit heb je misschien gemist:

- Op de laatste dag van het WK shorttrack heeft Xandra Velzeboer nog twee bronzen medailles gepakt. In totaal heeft ze dit WK drie medailles behaald. Samen met Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Rianne de Vries haalde ze ook brons op het onderdeel aflossing. De mannen eindigden op aflossing als tweede en pakten dus zilver.

- In België hebben ze een eigen Wie is de Mol? en daar gebeurde gisteravond iets opmerkelijks. Het was nog maar de vierde aflevering, maar de Mol maakte zich al bekend. Hij vertelde dat de druk te hoog was en hij wilde stoppen als Mol. Hij sliep niet meer, vertelde hij en zei: 'Ik was mezelf volledig kwijt'. Uit de overgebleven kandidaten wordt nu een nieuwe Mol gekozen.