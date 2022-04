Het is wel de bedoeling dat je een zelftest blijft doen als je klachten hebt. Doe jij die nog wel eens? Laat het weten in een reactie!

Eerst was het nog wel nodig om je te laten testen bij de GGD. Ook als je door de zelftest al wist dat je corona had.

Vanaf vandaag zijn er nieuwe regels over corona-testen. Als je een zelftest doet en die is positief, dan hoef je niet meer naar de GGD.

Een maand geleden veranderden de test-regels ook al. Tot toen was het advies om twee keer per week te testen. ook als je geen klachten had. Er werden toen nog gratis zelftesten uitgedeeld op scholen. Nu kun je die gratis test ook nog krijgen, maar de schoolleiding moet die dan bestellen.

De regels zijn aangepast omdat mensen nu minder ziek worden van corona.