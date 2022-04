Beer gered uit Oekraïne en zit nu hier in de dierentuin

In Ouwehands Dierenpark is een beer uit Oekraïne aangekomen. De beer woonde daar onder slechte omstandigheden. En door de oorlog kon haar baas niet meer voor haar zorgen.

Circus

De beer heet Kiriusha en is 24 jaar oud. De eerste zes jaar van haar leven moest ze optreden in een circus. Daarna woonde ze 18 jaar lang in een klein kooitje bij een hotel. Op de foto hierboven zie je haar in dat kooitje.

Quarantaine

Uit dat kooitje is ze bevrijd en naar de dierentuin in Rhenen gebracht. Daar zit Kiriusha nu in quarantaine. De verzorgers willen zeker weten dat ze geen ziektes heeft die ze aan andere beren kan geven. Daarna mag ze het Berenbos in, waar meer beren wonen die vroeger zijn mishandeld.