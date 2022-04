Nieuwswekker: Heerlijk weer + Moet je een fietshelm op?

Dit heb je misschien gemist:

- Bijna 5 miljoen van de ruim 7,5 miljoen kinderen in Oekraïne zijn gevlucht voor de oorlog. Zo'n 2 miljoen van hen zijn naar het buitenland gegaan. Kinderrechtenorganisatie Unicef maakt zich veel zorgen over de kinderen die nog steeds op plekken zijn waar wordt gevochten.

- In Amsterdam is de film over Louis van Gaal in première gegaan en de bondscoach was er zelf bij. Hij vertelde er ook over zijn ziekte. Van Gaal liet weten dat het beter met hem gaat en dat hij geen behandelingen meer krijgt. Hij was ook erg ontroerd door alle lieve reacties die hij heeft gekregen.