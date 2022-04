Muziekprijzen voor Lijpe, Meau en Suzan & Freek

Suzan & Freek hebben met hun album Dromen in kleur de Edison gewonnen voor beste album. De Edisons zijn de oudste muziekprijzen van Nederland. De winnaars worden gekozen door een jury.

Zangeres Meau kreeg de prijs voor beste nieuwkomer, Snelle en Maan wonnen beste single (met Blijven Slapen) en Lijpe was de verrassende winnaar in de categorie hiphop. Hij won van Kevin en Frenna.

Alle winnaars

Song - Blijven Slapen (Snelle en Maan)

Album - Dromen in kleur (Suzan & Freek)

Oeuvreprijs - Guus Meeuwis

Pop - Davina Michelle

Rock - Son Mieux

Hiphop - Lijpe

Dance - Tiësto

Alternative - Froukje

Nieuwkomer - MEAU

Hollands - Mart Hoogkamer

Nederlandstalig - Racoon

Videoclip - Afraid of the dark (Chef' Special)