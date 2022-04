Brandweer naar Efteling voor rokende Holle Bolle Gijs

Rookt Holle Bolle Gijs? Daar leek het wel even op in De Efteling, want er kwam opeens allemaal rook uit zijn mond.

Brandweer

Er was brand uitgebroken in de beroemde prullenbak en het lukte het personeel niet om Holle Bolle Gijs te blussen. Daarom werd de brandweer opgeroepen. Vanwege de rookwolken werd het gebied rondom Gijs en het Spookslot afgesloten.

Volgens Omroep Brabant heeft iemand waarschijnlijk een sigaret in de pratende afvalbak gegooid. De brandweer had het vuur snel onder controle.