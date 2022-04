Het gaat erg slecht met de zweefvlieg

Hij heeft een soort glitters op zijn vleugels en kan heel goed op één plek blijven vliegen: de zweefvlieg. Maar het gaat niet goed met dit insect. Op de Veluwe is het aantal zweefvliegen in 40 jaar tijd met 80 procent afgenomen.

En dat is slecht nieuws, want de zweefvlieg is belangrijk voor bloemen en planten. Ze vliegen van bloem naar bloem en nemen daarbij stuifmeel mee aan hun pootjes. Daardoor kunnen nieuwe bloemen en planten groeien. Bestuiving heet dat.