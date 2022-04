Nieuwswekker: Oranje wint van Zuid-Afrika + Paw Patrol in het echt

- In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is een zwerfhond geadopteerd door de politie. Agenten hebben een Instagram-account voor hem aangemaakt en daar hebben ze al 45.000 volgers. De hond gaat regelmatig op de foto met een politiepakje aan.

- De kans is groot dat Ajax-trainer Erik ten Hag weg gaat bij Ajax en bij Manchester United gaat werken. Verschillende voetbal-journalisten denken dat het bijna geregeld is. Volgens de journalisten gaat Ten Hag het hoogste salaris verdienen dat een Nederlandse trainer ooit in Engeland heeft verdiend.

Veel mensen schrijven onder de foto's dat ze moeten denken aan Paw Patrol. We zijn benieuwd. Volg jij accounts van leuke dieren op bijvoorbeeld Instagram of TikTok?

Dit is er vandaag in het nieuws:

- In Almere opent de koning vandaag de Floriade. Dat is een grote tentoonstelling over onder andere planten en bloemen. Het wordt een keer in de 10 jaar gehouden en de organisatie hoopt dat er minstens 2 miljoen mensen komen. Er staat ook een huis met een muur vol planten: