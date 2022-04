Timothy (18) gaat viral met zijn 'jetski-scooter'

Fietsen, e-bikes en scooters. Die zie je elke dag wel rijden in Nederland. Maar in Lelystad rijdt wel iets heel bijzonders rond: een 'jetski-scooter'.

Op het bijzondere vervoersmiddel zit Timothy. Hij is de maker van de 'jetski-scooter'. De officiële naam is scoot-skidoo. Het is bedacht in de Verenigde Staten. Als groot scooter-fan wilde Timothy ook zo'n voertuig hebben.