'Lessen in rekenen en taal nog steeds niet goed'

Nederlandse kinderen krijgen nog steeds geen goede lessen in rekenen en taal. Dat staat in een nieuw rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Dat is een club deskundigen die in de gaten houdt hoe het gaat met het onderwijs in Nederland.

Volgens de deskundigen ligt het niet aan de kinderen zelf. Het gaat om de lessen. Die zijn nu niet goed, waardoor kinderen niet genoeg leren. Dat hebben de deskundigen al eerder gezegd, maar volgens hen moet er nu écht iets veranderen.

Verbeteren

Nederland doet het een stuk slechter dan andere Europese landen. Om de reken- en taallessen te verbeteren moeten leraren en schoolleiders hulp krijgen.

Volgens de deskundigen kan er in twee jaar al een hoop gebeuren. Dat hebben ze ook gezien in andere landen waar het niet goed ging. In Ierland en Zweden bijvoorbeeld. Daar zijn de reken- en taallessen de afgelopen jaren flink verbeterd.

Dennis Wiersma, de minister van Onderwijs, zegt dat hij het belangrijk vindt dat er betere taal- en rekenlessen komen. Hij komt volgende maand met een plan.