Nieuwe Jeugdjournaal-podcast over gescheiden ouders

Waarom gaan mensen scheiden? Hoe voelt het om je ouders gescheiden te zien? Wordt er ook naar kinderen geluisterd als ouders gaan scheiden? Dat zijn allemaal vragen die jullie hadden. Tijd voor een podcast over gescheiden ouders!

Bart en Pien zijn in het Parentshouse in Amsterdam. Dat is een huis waar een vader of moeder tijdelijk kan wonen als ze gaan scheiden.

De moeder van Noor en Pleun woont er en zij vertellen hun verhaal in de podcast.