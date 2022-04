ABN Amro zegt sorry voor slavernij-verleden

De bank ABN Amro heeft zo'n 300 jaar geleden veel geld verdiend met slavernij. Dat staat in een onderzoek naar de geschiedenis van de bank. De bank zegt nu sorry voor wat er toen is gebeurd.

In die tijd waren er twee bedrijven die later ABN Amro zijn geworden. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart tot een derde deel van de opbrengsten van de bank toen werd verdiend met slavernij. Het bedrijf verdiende bijvoorbeeld aan het verkopen van mensen die tot slaaf waren gemaakt.

Plantages

Ook leende ABN Amro geld uit aan bazen van plantages. Op die plekken moesten mensen die tot slaaf waren gemaakt, gedwongen werken. De tot slaaf gemaakte mensen werden daar niet voor betaald en de omstandigheden waren vaak erg slecht.