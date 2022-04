Jongens blussen brand in kerk: 'Het had veel erger kunnen aflopen'

Sebastiaan, Nick en Michiel hebben iets knaps gedaan. Ze ontdekten gisteravond een brand bij een kerk in het Brabantse Sint Anthonis. Ze besloten het vuur zelf te blussen, en dat lukte nog voordat de brandweer er was.

Doordat de jongens er op tijd bij waren is er niet veel schade in de kerk. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Agenten denken dat de brand is aangestoken, omdat het vuur aan de buitenkant van het raam zat.

Zo zag de brand eruit: