Nieuwswekker: Voetbalscholen + Paas-tradities

Goedemorgen! We hebben het nieuws van afgelopen nacht weer voor je verzameld. En we vertellen ook wat je vandaag kunt verwachten. Het weer Het wordt weer een zonnige dag. In het oosten van het land kan wel een bui vallen. Het wordt tussen de 14 en 19 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Ben jij weleens naar een voetbaltraining gegaan bij een voetbalschool? Veel kinderen doen dat omdat ze profvoetballer willen worden. Voetbalscholen verdienen daar veel geld mee, terwijl het niet altijd lukt om profvoetballer te worden. Een organisatie die over sporten gaat wil daarom dat er strenge regels komen voor voetbalscholen.

Ze zoeken talenten en laten kinderen en ouders veel geld betalen. Ze beloven dat je misschien wel bij een topclub komt, maar die kans is heel klein. Ageeth Telleman, voorzitter Sportraad Amsterdam

- In het Botlekgebied in Rotterdam stond een grote berg afval in brand. Vanwege de rook werd aan het begin van de nacht een waarschuwingsbericht verstuurd om mensen te waarschuwen. Het vuur woedde bij een afval-bedrijf. Rond zes uur vanochtend was de brand onder controle.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Feyenoord en PSV spelen vanavond in de Conference League. Feyenoord speelt tegen Tsjechi√ę tegen Slavia Praag en PSV voetbalt in Eindhoven tegen de Engelse club Leicester City. - Vanavond wordt in Doetinchem The Passion opgevoerd. Dat is een soort musical over de kruisiging van Jezus. In de musical spelen allemaal bekende Nederlanders. Dit jaar speelt Soy Kroon de rol van Jezus. Vanavond zie de laatste repetities in het Jeugdjournaal.

Omroep Gelderland

- Misschien heb je vandaag al wel een paasontbijt gehad op school. Of misschien doe je dat morgen. Op de G.J. van den Brinkschool in Wageningen hebben ze een traditie rond deze van het jaar. Daar gooien ze eieren van zo'n 7 meter hoogte naar beneden en proberen ze de eieren toch heel te houden! Of dat lukt, zie je vanavond. Er zijn natuurlijk veel meer tradities met Pasen. In de video hieronder zie je er een paar:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

We zijn ook benieuwd wat jij met Pasen doet. Reageer hieronder!

Wat doe jij elk jaar met Pasen? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Wat doe jij elk jaar met Pasen?

En dan nog even dit Timothy van 18 heeft zelf een jetski-scooter gebouwd! Filmpjes van het ding zijn al duizenden keren bekeken.