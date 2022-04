Kindvraag: Waarom gaan mensen scheiden?

Mensen die trouwen beloven vaak hun hele leven bij elkaar te blijven. Toch loopt het soms anders dan gepland. Want van de drie koppels die trouwen, gaat één stel ook weer scheiden. Yassan had daar een vraag over.

Waarom gaan mensen scheiden? Yassan

Het antwoord hoor je in de video hierboven. Podcast Onze nieuwste podcast gaat ook over dit onderwerp. Daarin beantwoorden Bart en Pien veel van jullie vragen over scheiden. Ze zijn in een huis waar een vader of moeder kan wonen als ze gaan scheiden. De moeder van Noor en Pleun woont daar. In de podcast vertellen ze erover.

Heb jij ook een vraag over het nieuws? Dan kun je via WhatsApp een video sturen naar 06-28167842. Als je liever niet in beeld wil (of niet mag), dan kun je ook een geschreven vraag appen. Of hier reageren: