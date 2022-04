Oproep: Wat wil jij weten van Nizar El Manouzi? (Klokhuis)

En natuurlijk nemen we jullie vragen mee naar Nizar. Dus als je iets van hem wilt weten, dan is dit je kans!

Nizar is 25 jaar oud en geboren in Rotterdam. Hij speelt een rechercheur in de serie Mocro Maffia. Dat is een populaire serie over criminaliteit en drugshandel. Ook is Nizar sinds 2021 presentator van het Klokhuis.

Naast acteren en presenteren houdt Nizar ook nog tijd over om te studeren. Hij doet vier studies tegelijkertijd! Hij studeert onder andere geneeskunde. Zijn grote droom is dan ook om dokter te worden.