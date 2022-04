Man van 73 bouwt een waanzinnige boomhut

Je bent nooit te oud om een boomhut te bouwen. Arend van 73 jaar heeft echt een waanzinnige boomhut gemaakt, waar je zelfs in zou kunnen wonen.

Glijbaan

Speciaal voor zijn kleinkinderen maakte hij er ook een brandweerpaal, kabelbaan en glijbaan in. De boom heeft hij ook zelf gezaaid. Dat deed hij toen hij 8 jaar was.

Badkamer

Arend werkt al jaren aan de boomhut en hij is voorlopig nog niet klaar. Hij is al bezig met een ophaalbrug en wil er ook graag een badkamer met wc en douche in maken.