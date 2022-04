Nieuwswekker: Passion + PSV (en Feyenoord) + Poepdag

Goedemorgen op deze Goede Vrijdag. Een dag waarop veel kinderen vrij zijn. Maar nieuws is er genoeg, net als... Het weer Vandaag wordt een prima dag om naar buiten te gaan, maar niet zo zonnig en warm als eerder deze week. De zon schijn soms flink en het blijft overal droog.

Dit heb je misschien gemist: - Feyenoord is door in de Conference League. Feyenoord speelde gisterenavond tegen Slavia Praag in Tsjechië en won met 3-1. De club uit Rotterdam gaat dus door naar de halve finales van het Europese voetbaltoernooi. De volgende wedstrijd speelt Feyenoord tegen Olympique Marseille.

Feyenoord viert de 1-2 ANP

- Voor PSV was het geen fijne avond in Eindhoven. De Eindhovenaren kwamen wel snel op voorsprong in de wedstrijd tegen Leicester City. Maar de club uit Engeland won uiteindelijk toch met 2-1. PSV is dus uitgeschakeld voor Europees voetbal. - 2,2 miljoen mensen keken gisterenavond weer naar The Passion. Dat is het grote muziek-evenement dat over het Bijbelverhaal van de kruisiging van Jezus gaat. Het is ieder jaar op donderdag voor Pasen op televisie. Gisteren maakten we deze video bij de laatste repetities:

- Het Russische oorlogsschip Moskva is gezonken, zegt Rusland. De Moskva was het belangrijkste schip van Rusland in de Zwarte Zee. Het schip was zwaar beschadigd geraakt en werd daardoor naar een haven gesleept. Wat is precies is gebeurd, is niet zeker. Volgens Rusland is het schip gezonken door een ongeluk tijdens een storm. Oekraïense militairen zeggen dat ze het beschoten hebben met raketten. De 500 bemanningsleden zijn van boord gehaald, zegt Rusland. Het zinken van het belangrijkste oorlogsschip is volgens de Verenigde Staten een grote klap voor Rusland.

De kruiser Moskva bij een oefening op de Zwarte Zee, in februari Russisch ministerie van Defensie, via AFP

Dit is er vandaag in het nieuws: - Kijk vandaag maar eens extra goed naar je drol. Het is namelijk nationale poepdag. Op deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor ontlasting. Volgens deskundigen is het goed om naar je poep te kijken. Zo kun je zien hoe gezond je bent. - Rond Pasen zingen koren door het hele land oude muziek. Daar hebben ze eigenlijk ook jongenskoren voor nodig, maar dat soort koren neemt al jaren af. En het vinden van nieuwe jongens voor in een koor is helemaal lastig. Vandaag zie je er meer over in het Jeugdjournaal. We hebben ook een stelling over zingen in een koor:

- Het Paasweekend is begonnen en dat betekent drukte op campings. Noortje gaat vandaag langs bij Klaas van 12. Zijn familie heeft een camping en hij helpt graag mee tijdens de paasdrukte. Je ziet er vanavond meer over in het Jeugdjournaal. En dan nog even dit Je bent nooit te oud om een boomhut te bouwen. Arend van 73 jaar maakte een waanzinnige boomhut, waar je ook in zou kunnen wonen. De boom heeft hij zelf geplant toen hij 8 jaar was: