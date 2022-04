‘Kinderen in vluchtelingencentrum worden verwaarloosd’

Voor de 113 kinderen die zonder familie zijn gekomen, is overdag niks te doen. Ze blijven al langere tijd in het centrum. De kinderen krijgen geen hulp en kunnen niet naar school, zegt de ombudsvrouw.

De Kinderombudsvrouw komt op voor rechten van alle kinderen in Nederland. Ze ging deze week naar het vluchtelingencentrum om te kijken hoe het leven voor de kinderen daar is. Volgens haar zijn de omstandigheden van kinderen in Ter Apel erg slecht.

Kinderen in het vluchtelingencentrum in Ter Apel wonen worden daar niet goed behandeld. Dat zegt de Kinderombudsvrouw in de krant NRC. De plek waar ze wonen is vies en ze kunnen niet naar school, vertelt ze.

De bedoeling is dat vluchtelingen maximaal zes dagen in Ter Apel blijven en daarna naar een andere opvanglocatie gaan. Maar omdat die vol zijn, moeten mensen soms maanden wachten. Volgens de Kinderombudsvrouw zou er in die tijd hulp moeten komen voor de kinderen.

De organisatie die de vluchtelingen opvangt, zegt in de krant dat ze het probleem herkennen. Ze willen coaches gaan inzetten om de kinderen in Ter Apel te helpen.

