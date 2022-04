Steeds minder jongens willen in een koor zingen

Voor koren is Pasen altijd een van de drukste periodes van het jaar. In veel kerken en concertgebouwen zijn zang-uitvoeringen. Maar steeds minder vaak het zijn het jongenskoren die optreden. Er zijn namelijk te weinig jongens die willen zingen.

In een jongenskoor zitten (de naam zegt het al) geen meiden. En zonder jongens die erin willen, is er dus geen jongenskoor. Tientallen jaren geleden waren er nog honderden jongenskoren. Nu zijn er nog maar 15 tot 20 over. En dus doen de koren er alles aan om jongens enthousiast te maken.