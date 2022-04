'Regering wil kortere zomervakantie en langere kerstvakantie'

De Nederlandse regering wil de zomervakantie een week korter maken en de kerstvakantie juist een week langer. Dat schrijven journalisten van RTL Nieuws.

De veranderingen zouden komend schooljaar moeten ingaan. De zomervakantie van deze zomer blijft dus sowieso zes weken duren. Volgend schooljaar zou de kerstvakantie dan drie weken duren en de zomervakantie dus vijf weken.

Corona

De regering wil de vakanties veranderen vanwege corona. Volgens hen vinden de meeste corona-besmettingen in de winter plaats. Door scholen dan drie weken vrij te geven, is de kans kleiner dat leerlingen lessen missen als er weer een nieuwe corona-variant opduikt. Ook kunnen kinderen elkaar minder snel besmetten als ze niet samen in de klas zitten.

Het is nog niet zeker of de vakanties ook echt veranderd worden. De regering wil hierover uiterlijk in juni een besluit nemen.