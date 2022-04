Nieuwswekker: FC Emmen naar eredivisie + Invictus Games

Goedemorgen op deze Stille Zaterdag. Weet jij wat dat betekent, Stille Zaterdag? Qua nieuws is het in ieder geval niet stil. Maar eerst even naar... Het weer Het wordt best zonnig, maar er zijn ook wat wolken te zien. Met 14 tot 18 graden wordt het iets warmer dan gisteren.

Dit heb je misschien gemist: - FC Emmen keert terug naar de eredivisie. Gisteravond won de club van FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee zijn ze zeker van in ieder geval een tweede plek, en mogen ze dus sowieso promoveren. Vorig jaar degradeerde de club uit de eredivisie, maar nu mogen ze terug. Fans vierden vannacht een feestje toen de spelersbus terugkwam in Emmen:

- Gisteren werd duidelijk dat de regering nadenkt over de lengte van vakanties. Er is een plan om de zomervakantie een week korter te maken, en de kerstvakantie een week langer. Dat heeft ermee te maken dat er in de winter meer corona-besmettingen zijn. Wat vind jij van dit plan?

Ben je er al achter wat Stille Zaterdag is? Het hoort bij Pasen. Het de laatste dag van de vastentijd voor christenen. Het woordje 'stil' wordt gebruikt omdat vandaag de kerkklokken niet luiden totdat de Paasdienst begint. Dat is vanavond.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Dierenartsen waarschuwen: laat geen chocolade-eieren in de tuin liggen! Huisdieren kunnen er namelijk heel erg ziek van worden. Vanavond hoor je er meer over in het Jeugdjournaal. - Vandaag beginnen de Invictus Games in Den Haag. Dat zijn een soort Olympische Spelen voor militairen die gewond zijn geraakt. Dat kan betekenen dat ze lichamelijk gewond zijn door een oorlog. Of dat ze bijvoorbeeld erge dingen meegemaakt of gezien hebben. De Invictus Games duren tot en met volgende week vrijdag. Er doen militairen uit 20 landen aan mee. De Britse prins Harry en en zijn vrouw Meghan zijn bij het toernooi en kwamen gisteravond aan:

En dan nog even dit Ken je Scrat de eekhoorn uit de Ice Age-films nog? Hij is altijd opzoek naar een eikel om op te eten, maar altijd gaat het toch weer net mis. Al sinds de eerste Ice Age-film in 2002 lukt het 'm niet om de eikel te pakken te krijgen. Maar nu is er een einde aan Scrat's zoektocht gekomen en kan hij ein-de-lijk z'n geliefde eikel opknagen.