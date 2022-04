Huh?! Deze badmeester is een kat

In Arnhem is het niet de badmeester die op de zwemmers let maar de katmeester! De kat heet Ollie en hij komt iedere dag even rondhangen bij openluchtzwembad Klarenbeek in Arnhem. De kater is behoorlijk beroemd geworden.

Ollie ligt vaak lekker op de handdoeken naar de zwemmers te kijken. En soms kruipt hij zelfs op de duikplank. Ook al luiert hij graag aan het zwembad, hij woont gewoon bij Mariska Klok in huis.