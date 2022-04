Invictus Games voor gewonde militairen begonnen

Het zijn een soort Olympische Spelen voor gewonde militairen: de Invictus Games. Dit jaar zijn ze in Den Haag. De komende zeven dagen zijn er allerlei sportwedstrijden. Rolstoelbasketbal bijvoorbeeld, en zitvolleybal, atletiek, gewichtheffen en wielrennen.

Supertrots

Ook de vader van Nyah en Monae doet mee aan de Invictus Games. De zussen zijn supertrots op hun vader. En omdat het evenement dit jaar in Nederland is, kunnen ze hun vader zelf in actie zien.