Kortere zomervakantie, langere kerstvakantie? Dit vinden jullie

De zomervakantie een week korter en de kerstvakantie een week langer. Daar denkt de regering over na.

De langere kerstvakantie kan handig zijn als er weer meer corona-besmettingen zijn. Dat gebeurt vooral in de winter. Afgelopen winter gingen de scholen daarom een week eerder dicht. Daarom wil de regering een langere kerstvakantie en een kortere zomervakantie. Dan hoeven kinderen geen school te missen.

Maar in ruil voor die week extra met kerst, zou er een week van de zomervakantie af gaan. Wat vinden jullie daarvan? We vroegen het aan kinderen in Almere. Wat zij liever willen, zie je in de video hierboven!

Niet dit jaar

De regering wil volgende maand beslissen of de vakanties veranderen. Dan zou dat volgend jaar ingaan. De komende zomervakantie is dus sowieso nog zes weken.