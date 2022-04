Nieuwswekker: Het is Pasen + Bekerfinale

Goedemorgen, het is Pasen. Heb jij al veel paaseitjes gevonden? We hebben er alvast een paar verstopt in deze nieuwswekker... Maar eerst:

- Vijf voertuigen van het Nederlandse leger zijn in Tsjechi√ę gebotst. De voertuigen hoorden bij het konvooi dat luchtafweerraketten van Limburg naar Slowakije brengt. Volgens het leger was het wegdek glad door de regen. Een wagen remde onverwacht en de vier voertuigen daarachter konden niet meer op tijd stoppen. Niemand raakte gewond. Wel zijn vier voertuigen beschadigd. Die komen naar Nederland terug om gemaakt te worden.

- Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben gisteravond officieel de Invictus Games geopend. De Invictus Games zijn sportwedstrijden voor militairen die gewond zijn geraakt. Gisteren zag je de vader van Nyah en Monae in het Jeugdjournaal. Hij doet mee aan de Invictus Games en komt dinsdag in actie.

Dit is er vandaag in het nieuws:

- Na drie jaar kan het weer: paasvuren. Vooral in het oosten van het land is het een traditie, ook al is er veel kritiek op. Milou gaat langs in Fluitenberg en is erbij als het paasvuur wordt aangestoken. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal.

- De voetballers van PSV en Ajax nemen het tegen elkaar op in de finale van de KNVB Beker. Die won Ajax ooit al 20 keer en PSV 9 keer. Vorig jaar won Ajax de KNVB-beker ook al. De wedstrijd is vanavond om 18.00 uur in het stadion van Feyenoord, De Kuip in Rotterdam.