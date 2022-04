Op veel plekken traditie: een groot paasvuur

Metershoge stapels takken en hout, die in brand worden gestoken. Dit weekend zijn op veel plekken weer Paasvuren. Die traditie is vooral in het oosten van het land.

De grootste paasvuren zijn in het dorpje Espelo en Dijkerhoek. Daar zijn mensen er al maanden van tevoren mee bezig.

De afgelopen drie jaar zijn er geen paasvuren geweest. In 2019 was het te droog. Dat is gevaarlijk want dan kan de brand makkelijk overslaan. In 2020 en 2021 mochten de vuren vanwege corona niet doorgaan.

Kritiek

Er is ook kritiek op de paasvuren. Milieu-organisaties zeggen dat het slecht is voor de natuur. Deskundigen zeggen dat de rook ook ongezond is voor mensen met astma. Ze kunnen last krijgen van piepen, hoesten en kortademigheid.

Vanavond zie je Fluitenberg in het Jeugdjournaal. Daar hebben ze ook eindelijk weer een paasvuur. De kinderen die daar wonen hebben er veel zin in.