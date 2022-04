Louis van Gaal over verwende spelers, zijn ziekte en zijn kapsel

Je kent hem als bondscoach van het Nederlands elftal: Louis van Gaal. De voetbaltrainer komt vaak op tv. Soms om zijn grappige Engelse uitspraken, maar je ziet hem vooral veel als Oranje speelt.

Deze week is er een film over hem in de bioscoop verschenen. Verslaggever Bart ging langs bij de beroemde trainer met jullie vragen. Wil jij weten wat zijn lievelingseten is? En hoe hij zo'n goede trainer is geworden? Kijk dan zeker het interview.