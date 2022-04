Nieuwswekker: PSV wint + Dagje weg op Tweede Paasdag

Goedemorgen! Ga jij nog meer paaseitjes eten vandaag of zijn ze al op? Het wordt in ieder geval weer lekker buitenspeel-weer. Er is veel zon en wordt tussen de 16 en 20 graden. In het westen van het land kunnen er later op de dag wat wolken in de lucht hangen. Maar het blijft droog.

Het weer van maandag 18 april. NOS

Dit heb je misschien gemist: - PSV heeft de KNVB-beker gewonnen. Gisteravond speelde de club een spannende finale tegen Ajax. Hier lees je er meer over. - Het is Tweede Paasdag en dan is vaak druk in woonwinkels en op toeristische plekken. Kaartjes voor bloemenpark de Keukenhof zijn bijvoorbeeld helemaal uitverkocht. Ga jij vandaag ergens naartoe of blijf je lekker thuis?

Dit is er vandaag in het nieuws: - In Nijmegen wordt een Harry Potter-dag gehouden. Een groep kinderen heeft de dag georganiseerd. Het is 25 jaar geleden dat het eerste Harry Potter-boek uitkwam, en dat vonden ze wel reden voor een feestje. Je kunt er zwerkbal spelen, meedoen aan een quiz en met een VR-bril op zien hoe het is om door Zweinstein te lopen. In het Jeugdjournaal vanavond zie je hoe de dag was. - Gisteravond won PSV dus de KNVB-beker, maar vandaag kan die club 'm nog een keer winnen! Om 14.30 uur komen de vrouwen van PSV en Ajax in actie.

En dan nog even dit: Een prins interviewen, er zijn maar weinig mensen op de wereld die dat mogen doen. Jay van 12 en Sophia van 11 horen sinds gister bij die kleine groep. De kinderen zijn op de Invictus Games, waar ze prins Harry een paar vragen mochten stellen.