Zo zagen de paasvuren er dit jaar uit

Na drie jaar kon het weer: grote paasvuren met Pasen. Vooral in het oosten van het land is dat een traditie. Gisteravond werden de meeste vuren aangestoken. In de video hierboven zie je hoe dat ging!

De afgelopen drie jaar zijn er geen paasvuren geweest. In 2019 was het te droog. Dat is gevaarlijk want dan kan de brand makkelijk overslaan. In 2020 en 2021 mochten de vuren vanwege corona niet doorgaan.