Expelliarmus! Speciale Harry Potter-dag in Nijmegen

Wingardium Leviosa, Expecto Patronum en Expelliarmus. Als je vandaag in Nijmegen was, dan kan het best zijn dat je deze tover-spreuken gehoord hebt. Daar was een echte Harry Potter-dag.

Zwerkbal

In de bibliotheek Gelderland Zuid konden duizenden kinderen vandaag vliegen op een bezemsteel, zich verkleden als een Harry Potter-karakter en zelfs zwerkbal spelen.