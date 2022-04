Nieuwswekker: Verdrietig nieuws Ronaldo + Dag tegen Pesten

Goedemorgen! Ben je lekker uitgerust na je lange weekend vrij? Of heb je het te druk gehad met eieren zoeken? We hebben het laatste nieuws weer voor je en natuurlijk ook... Het weer Het blijft ook vandaag nog lekker weer. Er is wel iets meer bewolking dan de afgelopen dagen, maar het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Lekker warm dus!

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Het Russische leger is begonnen met de aanvallen in het oosten van Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky zei in een videoboodschap dat Russische troepen de 'slag om de Donbas' zijn gestart. Deze aanval werd al een tijd verwacht. Vorige week maakten we deze video over hoe de mensen in Oekraïne zich hierop aan het voorbereiden waren.

- In pretpark Slagharen hebben tientallen bezoekers gisteren een uur lang vastgezeten in een attractie. Door een technische storing in The Eagle zaten de mensen op zo'n 10 meter hoogte vast. Na een uur zijn ze door de brandweer bevrijd. - Verdrietig nieuws voor Cristiano Ronaldo en zijn gezin. Hun pasgeboren zoontje is overleden. Dit maakte Ronaldo gisteravond bekend op zijn Instagram. De jongen was een deel van een tweeling. Het meisje leeft nog wel. Op Instagram schrijft Ronaldo: 'Ons jongetje, je bent onze engel. We houden altijd van je.'

Dit is er vandaag in het nieuws: - Kinderen mogen vandaag kijken bij de Invictus Games. Afgelopen vrijdag zijn die begonnen. Het is een groot sporttoernooi voor militairen van over de hele wereld. Zij zijn tijdens hun werk gewond geraakt of ziek geworden. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal hoe de kinderen het vonden om er te kijken! - Vitesse en Sparta spelen vanavond een voetbalwedstrijd van maar 6 minuten. Deze laatste minuten moeten nog afgemaakt worden, omdat de wedstrijd vorige maand gestaakt werd. Supporters van Vitesse hadden zich misdragen. Zo kreeg de keeper van Sparta een beker tegen zijn hoofd. Sparta begint de 6 minuten-wedstrijd met een 0-1 voorsprong.

- Het is vandaag de Dag tegen Pesten. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan het stoppen van pesten. Misschien gaat het bij jou in de klas het er ook wel over vandaag. Een tijd geleden maakten we de video hieronder over pesten. In de video vertellen mensen die gepest zijn over wat de gevolgen daarvan zijn:

Dit is wat pesten met je doet

We zijn ook benieuwd hoe jullie omgaan met pesten. Reageer op onze vraag!

Wat is volgens jou een oplossing tegen pesten? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Wat is volgens jou een oplossing tegen pesten?

En dan nog even dit: Wingardium Leviosa, Expecto Patronum en Expelliarmus. Als je gisteren in Nijmegen was, dan kan het best zijn dat je deze tover-spreuken gehoord hebt. Daar was een echte Harry Potter-dag.