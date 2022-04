Kindvraag: Waarom worden dieren in de lente geboren?

Grote kans dat je ze al hebt zien rondlopen in het bos of in de wei: jonge dieren. Het is namelijk de tijd van het jaar dat er veel jonkies geboren worden. Gisteren kon je in het Jeugdjournaal zien dat er ook in de dierentuinen veel baby dieren geboren worden. En Fenna vroeg zich af waarom veel dieren nu geboren worden.

Waarom worden dieren in de lente geboren? Fenna

De meeste dieren krijgen jonkies als ze het zelf fijn hebben. Als er lekker weer is en genoeg eten in de buurt. Hoe dat precies zit, zie je in de video bovenaan het artikel.

